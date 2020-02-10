Ситуація на Донбасі: чотири порушення тиші, втрат немає



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Ворог стріляв із протитанкових гранатометів та стрілецької зброї

На Донбасі від початку поточної доби, 10 лютого, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що бойовики двічі обстрілювали позиції українських військових в районі відповідальності оперативно-тактичної групи Схід:

поблизу Красногорівки - зі стрілецької зброї;

неподалік Павлопіль - зі станкового протитанкового гранатомета (5 пострілів).

Також супротивник двічі порушував режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Північ, а саме:

в районі Орехово - з станкового протитанкового гранатомета (4 пострілу);

поруч з населеним пунктом Хутір Вольний - з ручного протитанкового гранатомета.

В результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.