«Він, як Жириновський». Заступник секретаря РНБО пояснив, яку місію виконує Сивохо у команді Зеленського



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Сергій Сивохо став радниом секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу у жовтні 2019 року

«Я жодного разу в РНБО його не бачив», - генерал Кривонос

Генерал Збройних сил України, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в інтерв’ю «Главкому» прокоментував скандальне призначення Сергія Сивохо радником секретаря РНБО. Зокрема генерал, який працює заступником секретаря Ради нацбезпеки з березня 2019 року заявив, що жодного разу Сивохо в РНБО не бачив і не пересікався з ним в роботі.

«В моєму розумінні Сивохо – це каталізатор реакції суспільства на певні дражливі проблеми. Його використовують, як Жириновського – запускають через нього певні меседжі, відслідковуючи подальшу реакцію суспільства. Він же просто радник. З нього ж спитати немає за що», - заявив Кривонос.

Генерал ЗСУ упевнений, що Сивохо використовують певним чином: «На його меседжах перевіряється ставлення суспільства до певних ініціатив і якщо реакція суспільства негативна, то це питання або знімається, або змінюється конфігурація цих питань».

Кривонос також відповів на запитання журналіста «Главкома» про те, чи може бути реалізвана концеція «діалогу» на рівні громадських діячів, артистів, письменників з ОРДЛО. Адже саме такою була «мирна» ініціатива Сивохо.

«Всі справжні діячі і артисти вже давно виїхали з території окупованого Донбасу на нашу територію. Зверніть увагу – до нас на територію вільної України виїхала й величезна кількість журналістів. Там залишилися лише пристосуванці, які намагаються в тих умовах вирішити свої особисті питання», - запевнив заступник секретаря РНБО.