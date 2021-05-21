Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів обстрілювали українські позиції

Неподалік Пісків бойовики здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів

У п'ятницю, 21 травня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Новоселівка. Окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Пісків бойовики здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

У районі Водяного російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а поблизу селища Гнутове – з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

«Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає», – йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що про дії збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Тим часом, контррозвідка Служби безпеки України затримала на Хмельниччині агента російських бойовиків «ЛНР». Зловмисник збирав розвідувальну інформацію про українські військові підрозділи, дислоковані на території регіону.