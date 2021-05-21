СБУ затримала російського шпигуна

Колишній бойовик переїхав на Хмельниччину й там збирав відомості про українських військових

Шпигуна затримали, коли він фотографував військову техніку одного з підрозділів Зройних сил України

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Хмельниччині агента російських бойовиків «ЛНР». Зловмисник збирав розвідувальну інформацію про українські військові підрозділи, дислоковані на території регіону. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За версією слідства, у 2021 році зловмисник переїхав на Хмельниччину, де проживають його близькі родичі. Колишній бойовик, як вказали у СБУ, діяв під кураторством відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб. Агент збирав і передавав замовникам інформацію про військові обʼєкти у регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в ООС, додали у СБУ.

Шпигуна було затримано під час фотографування колони військової техніки одного з підрозділів Зройних сил України для передачі інформації російським спецслужбам.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України тривають невідкладні оперативні та слідчі дії.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Наприкінці березня контррозвідка впіймала на Волині білоруського шпигуна. Агент КДБ РБ намагався залучити до конфіденційного співробітництва військовослужбовців ДПС України з числа секретоносіїв.

Також додамо, що у Медведчука стверджують, що він не передавав Путіну дані щодо військової бази. Путінського кума звинувачують у державній зраді та розграбуванні ресурсів в окупованому Криму.

Другий епізод стосується передачі Медведчуком Тарасу Козаку, коли той перебував в Росії, секретних даних про прихований підрозділ збройних сил України. Третій – про створення організації «Промінь», яка, за версією слідства, мала опікуватись українцями, які виїжджатимуть до Росії на роботу чи навчання, та через них впливати на внутрішню українську політику та поширювати пропаганду.

Нагадаємо, що сьогодні суд розглядає апеляцію на домашній арешт Медведчука.



