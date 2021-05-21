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    Капелани в законі. Священники на Донбасі отримають новий статус

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    Священник Православної церкви України, головний військовий капелан Антитерористичної операції у 2015-2016 роках протоієрей Костянтин Холодов - Капелани в законі. Священники на Донбасі отримають новий статус
    Священник Православної церкви України, головний військовий капелан Антитерористичної операції у 2015-2016 роках протоієрей Костянтин Холодов
    Фото: Oleg Bogachuk

    Документ передбачає створення Служби військового капеланства

    Верховна Рада планує надати статус військовослужбовців капеланам на Донбасі. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроєкт №4626. Відповідне рішення під час засідання 21 травня підтримали 299 народних обранців.

    Документ передбачає створення Служби військового капеланства та визначає її структуру, підпорядкування і загальну чисельність.

    Закріплюється статус військових капеланів як військовослужбовців, що надає їм відповідні соціальні гарантії. Встановлюються вимоги до осіб, які можуть бути військовими капеланами.

    Закон дає визначення поняттям «духовно-релігійні потреби», «задоволення духовно-релігійних потреб», «душпастирська опіка», «консультування командування з духовно-релігійних питань».

    При цьому документ чітко розмежовує діяльність церкви і держави та визначає принципи, на яких здійснюється діяльність Служби військового капеланства. У законі прописані функціональні обов’язки військового капелана як війського.

    Запроваджуються відповідні квоти конфесійного представництва відповідно до потреб особового складу з урахуванням поліконфесійності нашої держави.

    Передбачене створення як дорадчих органів Міжконфесійних рад з питань військового капеланства при Міністерстві оборони та Міністерстві внутрішніх справ.

    Раніше «Главком» писав, що Інститут військового капеланства в Україні існує з грудня 2016 року. Саме на третій рік російської агресії уряд в особі міністра оборони своїм наказом визначив структуру, основні завдання та порядок діяльності служби військового духовенства. Насправді ґрунт для запровадження капеланства в армії був закладений ще в 2009 році, коли було створено Раду у справах душпастирської опіки при Мінобороні. З початком активних бойових дій на Донбасі питання необхідності присутності священників серед військових, м’яко кажучи, актуалізувалося.

    Наразі військові капелани мають цікавий статус: з одного боку, вони є «працівниками» Збройних сил, з іншого – належать до конфесії, яка делегувала їх на посади капеланів. Певну невизначеність з правовим статусом капеланів намагалась кілка разів вирішити Верховна Рада: у парламенті було зареєстровано кілька законопроєктів на цю тему. В 2019 році один з них – № 10244-1 – було навіть прийнято в першому читанні, але подальший розгляд було відкладено.

    Також зазначимо, що майже 600 капеланів Помісної церкви опікуються українськими бійцями.

    Читайте також: Капелани в законі. Яким статусом держава наділить військових священників

    Теги: Донбас церква Верховна Рада ЗСУ Українська православна церква закон військомат військові
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    Капелани в законі. Священники на Донбасі отримають новий статус