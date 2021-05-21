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    В Україні «прокурорці» окупованого Алчевська дали вісім років тюрми

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    У січні 2015 року обвинувачена перейшла на бік терористів &laquo;ЛНР&raquo; і стала &laquo;прокуроркою&raquo; Алчевська - В Україні «прокурорці» окупованого Алчевська дали вісім років тюрми
    У січні 2015 року обвинувачена перейшла на бік терористів «ЛНР» і стала «прокуроркою» Алчевська
    Скріншот з відео Youtube

    Вирок винесено заочно, оскільки обвинувачена переховується на непідконтрольній території України

    Лисичанський міський суд Луганської області заочно визнав винною у причетності до терористичної організації колишню співробітницю української прокуратури Вікторію Кравцову, яка обіймала так звану посаду «прокурорки» Алчевська й призначив їй вісім років шість місяців тюрми з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 12 травня.

    До окупації частини Донбасу проросійськими найманцями обвинувачена працювала у прокуратурі Алчевська Луганської області. У січні 2015 року вона перейшла на бік терористів «ЛНР» і стала «прокуроркою» Алчевська.

    Суд допитав як свідків колишніх колег Кравцової, котрі підтвердили, що вона працювала у відповідних незаконно створених органах «ЛНР» .

    У суді захисник «прокурорки» не погодився з пред’явленим обвинуваченням, вважав, що суд безпідставно застосував спеціальну процедуру провадження за відсутності його клієнтки. Однак суд наголосив, що докази у справі зібрані, відповідно до вимог закону, є належними, допустимими і достатніми для ухвалення вироку.

    Ба більше, обвинувачена, як вважає Феміда, будучи фаховим юристом, усвідомлювала, що так звана «ЛНР» діє на території України незаконно. Вона розуміла, що терористична організація та її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, завдають значної майнової шкоди.

    Нагадаємо, Ризький суд засудив колишнього бойовика так званої «ЛНР» Бенеса Айо до 2 років та 6 місяців у в'язниці. Його визнали винним у закликах до ліквідації державної незалежності Латвії.

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    Теги: бойовики на Донбасі суд ЛНР вирок
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    В Україні «прокурорці» окупованого Алчевська дали вісім років тюрми