Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь

Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Протягом минулої доби, 22 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», поблизу населеного пункту ПІСКИ окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 та 82 калібрів.

А неподалік Богданівки, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших воїнів з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. У передмісті Тарамчук – вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Представників ОБСЄ було повідомлено через Українську сторону СЦКК про дії збройних формувань Російської Федерації.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на території ОРДЛО.

Зокрема, окупанти продовжують здійснювати прицільні обстріли позицій Збройних Сил України. Українською стороною СЦКК, через СММ ОБСЄ, оперативно вводився режим «Тиша». Основною метою відвертих ігнорувань Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації є провокування українських підрозділів на відкриття вогню у відповідь.

Порушення із застосуванням зброї супроводжувались відверто сфабрикованими звинуваченнями в інформаційному просторі. Зокрема щодо відкриття з боку підрозділів Збройних Сил України снайперського вогню. Фейкові новини інтенсивно тиражувалися у так званих ЗМІ ОРДО.

Українська сторона СЦКК підготувала відповідну ноту на адресу СММ ОБСЄ із матеріалами розслідування за фактами відвертих маніпуляцій з боку російсько-окупаційних військ, серед яких, матеріали відеофіксації подій в районі населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово окупованій території.

Українська сторона й надалі продовжує фіксувати здійснення збройними формуваннями РФ робіт з облаштування та розширення існуючих та створення нових фортифікаційних позицій поблизу Водяного, що на ТОТ Донецької області.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку 23 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Водяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по нашим воїнам з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.