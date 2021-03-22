Загострення на Донбасі. За день окупанти п’ять разів відкривали вогонь

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь

Проросійські бойовики гатять по українських захисниках із мінометів і гранатометів

Від початку доби, 22 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі п’ять разів порушили режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», поблизу населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм.

А неподалік Богданівки окупанти обстрілювали позиції наших воїнів з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування РФ здійснили обстріл позицій українських захисників, використовуючи гранатомети різних систем. У передмісті Тарамчук бойовики вели вогонь із великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

За поточну добу сапери ДСНС України розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 103 вибухонебезпечні предмети.

До слова, в Офісі президента сподіваються, що загострення на Донбасі критично не вплине на переговорний процес щодо припинення вогню.

Нагадаємо, 21 березня Хмельницький попрощався із загиблим на Донбасі військовим. 55-річний Віктор Пасєка загинув 18 березня під Горлівкою на Донеччині від кульового поранення в голову. Він був командиром відділення 2-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3892.