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    Окупанти в Криму та на Донбасі утримують в заручниках 376 осіб

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    Окупанти в Криму та на Донбасі утримують в заручниках 376 осіб - Окупанти в Криму та на Донбасі утримують в заручниках 376 осіб
    Окупанти в Криму та на Донбасі утримують в заручниках 376 осіб

    Денісова зазначила, що пандемія Covid поставила під ще більшу загрозу дотримання і реалізацію прав людини як на тимчасово окупованих, так і на підконтрольних України територіях

    Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу незаконно утримуються 376 наших співвітчизників.

    Про це вона повідомила у своєму відеозверненні до учасників 46-ї Сесії ООН з прав людини, яке опублікувала у Фейсбуці.

    Денісова нагадала, що 20 лютого 2014 року Росія у порушення норм міжнародного права почала збройну агресію проти суверенної України і окупувала частину її територій, і, не дивлячись на оголошений 27 липня 2020 року режим припинення вогню, кількість загиблих військовослужбовців і цивільних осіб постійно зростає.

    «На тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу продовжуються незаконні арешти і затримання. У РФ і на тимчасово окупованій території півострова незаконно утримуються 109 українських громадян, більшість з яких — кримські татари. На тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримуються 267 наших співвітчизників» - уточнила український Омбудсман.

    Окремо Денісова зазначила, що пандемія Covid поставила під ще більшу загрозу дотримання і реалізацію прав людини як на тимчасово окупованих, так і на підконтрольних України територіях.

    Вона підкреслила, що позбавлена можливості проводити моніторинг дотримання прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях.

    «РФ ігнорує виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 16 грудня 2020 року, блокує доступ до цих територій мені і незалежним міжнародним моніторинговим місіям. Прошу міжнародну спільноту продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію для відновлення миру, а також звільнення усіх незаконно утримуваних українських громадян», - закликала Уповноважений ВРУ з прав людини.

    Денісова також пояснила, що це офіційне звернення записане російською мовою згідно з правилами ООН.

    Теги: окупанти ООН звільнення
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