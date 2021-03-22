Гастролі у Криму. Під кримінал потрапили 23 російських артисти (список)

Російський артист Олег Газманов не раз їздив до Криму після анексії

Досудове розслідування у справі про незаконний в'їзд в анексований Криму здійснює СБУ

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, яких звинувачують у незаконному в'їзді на анексований Росією півострів.

Як повідомляє відомство, артисти прямували на півострів для виступу на концерті з нагоди відкриття мосту через Керченську протоку.

«Кримінальне провадження розпочато за зверненням голови ГО «Євромайдан-Крим» Сергія Мокренюка. Протиправні дії вказаних громадян Росії кваліфіковані за ч. 2 ст. 332-1 КК України, досудове розслідування буде здійснюватися СУ ГУ СБУ в АР Крим», – йдеться в повідомленні.

Інформагентство «Голос Криму» опублікувало список із 23 артистів, щодо яких порушено провадження:

Лариса Доліна Діма Білан Дмитро Харатьян Валерія Марина Кім Олександр Міньков Зара Денис Майданов Олександр Скляр Ольга Кормухіна Олена Свиридова Роман Пашков Олег Газманов Жасмін Григорій Лепс Юліанна Караулова Олександр Буйнов Пелагея Стас П'єха Юлія Волкова Олег Шаумаров Наталія Майданова Руслан Тагієв

Раніше СБУ повідомила, що стосовно 59 російських артистів, які приїздили до Криму після анексії, ведеться розслідування в рамках кримінального провадження.

Публічних коментарів зазначених російських артистів немає.

Ізраїльська асоціація акторів «Маген» хоче заборонити гастролі в Ізраїлі російським зіркам, які незаконно відвідували Крим, а саме - в'їжджали туди із сусідньої Росії, не пройшовши український прикордонний і митний контролі. У стоп-листі - 59 знаменитостей.

Водночас асоціація акторів «Маген» звернулася до голови Союзу кінематографістів Росії, російського режисера Микити Михалкова, а також до Гільдії акторів Росії з проханням «запобігти пропаганді анексії Криму і припинити порушувати закони України». Відкритий лист опубліковано на їхньому офіційному сайті.

Асоціація акторів також опублікувала список імен членів гільдії та артистів естради, які вже відвідували Крим і які планують приїхати на півострів з гастролями в 2021 році.

Іноземні артисти, відвідуючи з гастролями анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступили на півострові або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

Нагадаємо, на початку березня цього року до України не впустили заслужену артистку Росії, що летіла у Київ на зйомки.

Минулого місяця у «Борисполі» в Україну не впустили російську акторку Глафіру Тарханову, яка торік знімалася на окупованому півострові.

Раніше прикордонники не пустили в Україну соліста гурту «Песняры».

Восени 2020 року до України не пустили російського актора театру і кіно Кирила Гребенщикова. Він також незаконно відвідував окупований Крим.

5 грудня 2020 року в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини, прикордонники заборонили в’їзд в Україну відомому російському музиканту Петру Мамонову та ще одній громадянці РФ.

29 січня Міністерство культури та інформполітики внесло п'ятьох російських артистів до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці. До переліку потрапили громадяни РФ Ольгу Кормухіну, Ольгу Засульську, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера та Марка Тишмана.