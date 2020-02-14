Доба на Донбасі: бойовики шість разів обстріляли українські позиції



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Противник вів вогонь по нашим позиціям із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 82 мм,

13 лютого збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник вів вогонь по нашим позиціям із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли по нашим позиціям, а саме:

поруч з Лебединським — з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

неподалік населеного пункту Березове — зі стрілецької зброї;

у районі Славного — з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

поблизу Новомихайлівки — з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

неподалік Новолуганського — з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї;

поруч з Новотошківським — з міномету калібру 82 мм противник випустив 6 мін.

Вчора, 13 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.

За поточну добу втрат немає.