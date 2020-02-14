ОБСЄ нарахувала понад 340 військових, які потрапили на Донбас через російські пункти пропуску



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З вересня по січень на Донбас прибули 12 російських «гуманітарних конвоїв»

З 17 вересня 2019-го до 28 січня 2020 року через російські пункти пропуску «Гуково» і «Донецьк», де присутні спостерігачі ОБСЄ, на окуповану територію Донбасу пройшла 341 особа у військовій формі.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Також, за його словами, протягом цього періоду на Донбас прибули 12 «гуманітарних конвоїв», направлених Росією з порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

«Незважаючи на обмежений мандат, невеликий розмір та значні обмеження, місія продовжує надавати корисну інформацію, демонструючи підтримку Росією її збройних формувань на Донбасі. Протягом звітного періоду було зафіксовано 341 перетин кордону людьми у військовій формі одягу з Російської Федерації в Україну та назад», - заявив Цимбалюк у відповідь на доповідь глави місії спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску Дьордя Варги.

Крім того, спостерігачі місії зафіксували 29 автомобілів швидкої допомоги та вісім авто ритуальних служб, які перетинали неконтрольовану урядом України ділянку кордону в обох напрямках - у тому числі транспортний засіб з російськими номерними знаками та табличкою «Груз-200».