У Мюнхені США піднімуть питання протидії російській агресії в Україні



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Делегацію США на переговорах представлятиме керівник бюро з питань Європи і Євразії Держдепу Філіп Рікер

Під час Мюнхенської конференції безпеки делегація США має намір провести переговори із ключовими союзниками і партнерами щодо координації глобальних викликів, включаючи необхідність протидії російській агресії проти України.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США

Американську делегацію на переговорах представлятиме керівник бюро з питань Європи і Євразії Держдепартаменту США посол Філіп Рікер.

Він також приєднається до роботи державного секретаря США Майкла Помпео під час заходів на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Після Мюнхена Рікер вирушить з візитами до Парижа й Брюсселя. Там він зокрема говоритиме про зміцнення трансатлантичних відносин для подолання проблем безпеки у всьому світі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 14-15 лютого планує взяти участь у 56-ій Мюнхенській конференції з питань безпеки.