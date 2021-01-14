Доба на Донбасі: бойовики шість разів порушили перемир'я

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

Протягом минулої доби, 13 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Так, поруч із населеним пунктом Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В передмісті Авдіївки та неподалік Гнутового окупанти вели вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових гранатометів, а біля Мар’їнки противник здійснив кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 14 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Мар’їнки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.