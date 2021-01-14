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    Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 76 порушень «тиші» за добу

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    Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 76 порушень &laquo;тиші&raquo; за добу - Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 76 порушень «тиші» за добу
    Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 76 порушень «тиші» за добу

    Представники ОБСЄ нагадують, що за попередню добу на Донеччині було зафіксовано 50 порушень

    СММ ОБСЄ зафіксувала протягом попередньої доби 76 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, на Луганщині зберігалася «тиша».

    Про це повідомляється у щоденному звіті № 8/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 13 січня.

    «У Донецькій області СММ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню (зокрема 14 вибухів невизначеного походження)», – йдеться у звіті.

    Більшість порушень сталися в районах на північний захід від н. п. Леб’яже (непідконтрольний урядові, 23 км на північний схід від Донецька), а також на південний схід від н. п. Чермалик (підконтрольний урядові, 77 км на південь від Донецька).

    Представники ОБСЄ нагадують, що за попередню добу на Донеччині було зафіксовано 50 порушень.

    «У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню», – повідомляють спостерігачі.

    Добою раніше на Луганщині було зафіксовано шість порушень.

    Теги: ОБСЄ
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