Окупанти на Донбасі зберігають «тишу»

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами

Сапери ДСНС розмінували більше чотирьох гектарів території та передали на знищення 56 вибухонебезпечних предметів

Окупанти на Дрнбасі протягом поточної доби, 13 січня, не обстрілювали позиції українських захисників. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У пресцентрі інформують, що сьогодні сапери ДСНС розмінували більше чотирьох гектарів території та передали на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Як повідомлялося, минулої доби бойовики 11 разів порушили режим тиші, поранено військового.

11 січня в районі Пісків Донецької області загинув старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко. У військовослужбовця залишився син Тимур, якому ще немає року, дружина Марина та мати.

Як інформував «Главком», під селищем Піски Ясинуватського району на Донеччині у понеділок, 11 січня, внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ загинув український військовий. Волонтери фонду Повернись живим повідомили, що окупанти розстріляли камери відеоспостереження перед вбивством військового на Донбасі.

Як повідомлялося, 8 січня на Донбасі загинула старший солдат Вікторія Слободянюк.

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