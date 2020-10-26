Доба на Донбасі: бойовики стріляли з гранатомета поблизу Авдіївки
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було
Минулої доби, 25 жовтня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення досягнутих домовленостей.
Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.
Так, режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, застосувавши у районі Авдіївки ручний протитанковий гранатомет.
Провокативні поодинокі постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Від початку поточної доби, 26 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.
«Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь–які зміни оперативної обстановки», – зазначили в штабі ООС.