Доба на Донбасі: бойовики стріляли з гранатомета поблизу Авдіївки



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Окупанти відкривали вогонь поблизу Авдіївки на Донеччині

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було

Минулої доби, 25 жовтня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення досягнутих домовленостей.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

Так, режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, застосувавши у районі Авдіївки ручний протитанковий гранатомет.

Провокативні поодинокі постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 26 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

«Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь–які зміни оперативної обстановки», – зазначили в штабі ООС.