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    Доба на Донбасі: бойовики стріляли з гранатомета поблизу Авдіївки

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    Окупанти відкривали вогонь поблизу Авдіївки на Донеччині - Доба на Донбасі: бойовики стріляли з гранатомета поблизу Авдіївки
    Окупанти відкривали вогонь поблизу Авдіївки на Донеччині

    Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було

    Минулої доби, 25 жовтня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення досягнутих домовленостей.

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

    Так, режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, застосувавши у районі Авдіївки ручний протитанковий гранатомет.

    Провокативні поодинокі постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

    Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

    Від початку поточної доби, 26 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

    «Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь–які зміни оперативної обстановки»,  зазначили в штабі ООС.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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