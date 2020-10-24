На Донбасі загинув ватажок батальйону бойовиків «Призрак» Марков



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Проросійські бойовики повідомили про загибель одного зі своїх ватажків Олексія Маркова

Причиною смерті бойовика Маркова назвали ДТП

Російський найманець Олексій Марков, який у терористичній «ЛНР» командував батальйоном «Призрак», загинув на Донбасі.

Про це повідомив журналіст і представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

У своєму телеграм–каналі Казанський послався на інформацію, отриману на сторінках окупантів в соціальних мережах.

Причиною смерті Маркова назвали ДТП, проте Казанський висловив сумніви з цього приводу: «враховуючи долі інших польових командирів «Л/ДНР», тут теж напевно щось нечисто».

«Перші командири «Призрака» – Костін і Мозговий були вбиті своїми ж соратниками по рускому міру. Нефартовим яким «Призрак» виявився...» – зазначив журналіст.

Загибель Маркова у ДТП також підтверджують сепаратистські і проросійські сайти. Вони, зокрема, посилаються на «Союз добровольців Донбасу», до якого входив Марков.

Повідомляється, що ДТП сталася 23 жовтня в районі Городка в Луганську, де зіткнулися легковий автомобіль, маршрутне таксі 155 і автомобіль УАЗ з місцевим «поліцейськими», який їхав з увімкнутими маячками і сиреною. УАЗ внаслідок зіткнення перекинувся.

Відомо, що в момент аварії в автомобілі перебувала також його дружина.

Російський найманець Олексій Марков воював проти України з 2014 року. Збройне формування, яким він керував, протистоїть українським позиціям у районі Золотого, Жолобка і Бахмутської траси.

Нагадаємо, у травні 2015–го командир батальйону «Призрак» Олексій Мозговий, його прессекретар, два охоронці, а також начальник служби безпеки з позивним Пісня загинули, потрапивши під обстріл. Джип, у якому перебували комбриг і його соратники, розстріляли зі стрілецької зброї, зокрема з кулемета.