Від початку доби бойовики на Донбасі зберігають тишу



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Тиша спостерігається на всіх ділянках лінії розмежування

Українські захисники готові реагувати на провокаційні дії противника

Від початку поточної доби, 25 жовтня, на Донбасі не зафіксовано порушень з боку російсько-окупаційних військ. На всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника, наші військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню», - зазначили в штабі.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 2 гектари території та передано на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 9 будинків. Ще на 10 об’єктах роботи тривають.

Як повідомлялося, минулої доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.