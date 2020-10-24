З початку доби російські окупанти двічі обстріляли українські позиції поблизу Шумів



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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контролюється українськими воїнами

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає

З початку поточної доби бойовики зі стрілецької зброї двічі обстріляли позиції українських військових поблизу Шумів. Про це повідомив пресцентр ООС під час вечірнього зведення.

«Від початку поточної доби, 24 жовтня, зафіксоване два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Шуми ворог двічі провокував наших воїнів неприцільними пострілами зі стрілецької зброї. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає», – йдеться у повідомленні.

Ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми. А в районі Катеринівки противник задіяв підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

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