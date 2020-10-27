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    Доба на Донбасі: бойовики тричі порушили режим припинення вогню

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    Бойових втрат і поранень серед особового складу Об&rsquo;єднаних сил не зафіксовано - Доба на Донбасі: бойовики тричі порушили режим припинення вогню
    Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано

    Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських захисників, запевнили у штабі

    Упродовж минулої доби, 26 жовтня, у районах відповідальності українських бригад на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Зокрема, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували неподалік населених пунктів Мар’їнка та Широкіне. Окрім того, у передмісті Авдіївки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

    «Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських захисників, тож наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було», – зазначили у штабі.

    Від початку поточної доби, 27 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

    «Втім українські воїни пильності не втрачають і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуючись досягнутих домовленостей, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням», – резюмується у звіті.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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