СБУ затримала на Луганщині бойовика, який воював проти українських військових з 2015 року



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У складі так званої «4 Окремої бригади 2 АК НМ ЛНР» він з 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС

Уродженець Сватівського району приєднався до російсько-терористичних угруповань наприкінці 2014 року

На Луганщині у Новоайдарському районі контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика так званої «ЛНР», який перебував у загальнодержавному розшуку за підозрою в участі у терористичній організації. Про це йдеться на сайті СБУ.

«Зловмисника затримано контррозвідниками у взаємодії з військовослужбовцями 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого Збройних Сил України безпосередньо на лінії бойового зіткнення поблизу села Трьохізбенка», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, уродженець Сватівського району приєднався до російсько-терористичних угруповань наприкінці 2014 року.

«У складі так званої «4 Окремої бригади 2 АК НМ ЛНР» він з 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС», – інформують правоохоронці.

Слідчими органів безпеки затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.