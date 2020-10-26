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    СБУ затримала на Луганщині бойовика, який воював проти українських військових з 2015 року

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    У складі так званої &laquo;4 Окремої бригади 2 АК НМ ЛНР&raquo; він з 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС - СБУ затримала на Луганщині бойовика, який воював проти українських військових з 2015 року
    У складі так званої «4 Окремої бригади 2 АК НМ ЛНР» він з 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС

    Уродженець Сватівського району приєднався до російсько-терористичних угруповань наприкінці 2014 року

    На Луганщині у Новоайдарському районі контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика так званої «ЛНР», який перебував у загальнодержавному розшуку за підозрою в участі у терористичній організації. Про це йдеться на сайті СБУ.

    «Зловмисника затримано контррозвідниками у взаємодії з військовослужбовцями 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого Збройних Сил України безпосередньо на лінії бойового зіткнення поблизу села Трьохізбенка», – йдеться у повідомленні.

    За даними слідства, уродженець Сватівського району приєднався до російсько-терористичних угруповань наприкінці 2014 року.

    «У складі так званої «4 Окремої бригади 2 АК НМ ЛНР» він з 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС», – інформують правоохоронці.

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    СБУ затримала на Луганщині бойовика, який воював проти українських військових з 2015 року
    СБУ затримала на Луганщині бойовика, який воював проти українських військових з 2015 року
    СБУ затримала на Луганщині бойовика, який воював проти українських військових з 2015 року

    Слідчими органів безпеки затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Триває досудове слідство під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

    бойовики на Донбасі СБУ ЛНР розшук
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