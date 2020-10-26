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    Окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу Мар'їнки

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    Окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу Мар'їнки

    Неподалік Мар’їнки противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї

    ВІд початку поточної доби, 26 жовтня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. При цьому ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Так, в понеділок бойовики відкривали вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Мар'їнка. Постріли були здійснені зі стрілецької зброї.

    «Підрозділу Збройних сил України та інших складових сил оборони, виконуючи завдання за призначенням, неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020», - йдеться в повідомленні.

    При цьому наголошується, що в результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

     

    окупанти бойовики на Донбасі обстріл КПП «Мар'їнка»
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