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    Доба на Донбасі: бойовики тричі порушили «режим тиші»

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    Бойових втрат і поранень серед особового складу Об&rsquo;єднаних сил не було - Доба на Донбасі: бойовики тричі порушили «режим тиші»
    Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було

    Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали

    Минулої доби, 8 жовтня, бойовики три рази порушили «режим тиші» на Донбасі.

    Про це повідомили ранковому зведенні у штабі ООС.

    «Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російсько–окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів. Так, у районі населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Опитного здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ–2», – повідомили у штабі.

    «Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали», – додається у повідомленні.

    Зазначається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

    Від початку поточної доби, 9 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

    У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони.

    «Зокрема, вчора військовослужбовцями Збройних Сил та вогнеборцями ДСНС ліквідовані пожежі неподалік Попасної та Катеринівки. Водночас ліквідація осередків загорянь у районах населених пунктів Болотене та Катеринівка ще триває», – повідомили у штабі ООС.

    Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

    бойовики на Донбасі Донбас ДСНС Операція Об’єднаних сил
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