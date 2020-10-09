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    З початку перемир'я на Донбасі не постраждав жодний цивільний, – ОБСЄ

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    З початку перемир'я на Донбасі не постраждав жодний цивільний, – ОБСЄ

    Режим «тиші» востаннє було оголошено з 27 липня

    Після початку дії перемир'я на Донбасі жодного цивільного не було вбито чи поранено внаслідок обстрілів чи перестрілок. 

    Про це повідомив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

    Він відзначив, що зменшення рівня насильства на Донбасі ще раз демонструє, що «за умови наявності політичної волі можна досягти конкретних результатів на місцях».

    Водночас глава місії в Україні поінформував, що досі залишаються обмеження, накладені на лінії зіткнення підконтрольними Росії збройними формуваннями, що суттєво перешкоджає переміщенню спостерігачів ОБСЄ в райони, не контрольовані урядом України.

    Цей факт, а також постійні обмеження свободи пересування, переважно у непідконтрольних уряду районах, та обстріли і «глушіння» безпілотників, значно обмежує можливості місії з моніторингу та звітування про безпекову ситуацію.

    Напередодні голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна має план мирного врегулювання ситуації на Донбасі й фінальним етапом цього плану є місцеві вибори.

    Нагадаємо, минулого тижня у контактній групі стався скандал: російська сторона зізналася, що записує переговори.

    Раніше на засіданні 30 вересня глава української делегації Леонід Кравчук закликав російську сторону не блокувати переговори і попросив Бориса Гризлова «не висувати ультиматумів». 

    «Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови», – заявив Кравчук.

    Раніше Кравчук заявляв, що Росія і ОРДЛО заблокують все, поки Рада не дозволить вибори на Донбасі.

    Також повідомлялося, що Кравчук допустив перенесення з Мінська переговорів щодо Донбасу.

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    Джерело: Укрінформ

    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас
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