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    Загорання маршрутки: транспортники запевняють, що автобус їхав без пасажирів на ремонт

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    Загорання загасили водії своїми вогнегасниками - Загорання маршрутки: транспортники запевняють, що автобус їхав без пасажирів на ремонт
    Загорання загасили водії своїми вогнегасниками
    Фото: скріншот відео

    Під час руху в автобуса заклинило та задимілося колесо

    Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації дав пояснення щодо ситуації із загоранням на ходу маршрутки №194 на вул. Сім’ї Кульженків.

    В Департаменті запевняють, що автобус на лінію не виходив і їхав на ремонт.

    «Водій їхав на ремонт і під час руху в нього заклинило та задимілося колесо. Пасажирів у салоні не було. Тож ніхто не постраждав», - йдеться в повідомленні.

    Раніше у соцмережі повідомили, що маршрутка із пасажирами почала палати прямо під час руху.

    Водії, які проїздили повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу. Трохи згодом вже і рятувальники ДСНС під‘їхали.

    пожежа Київ громадський транспорт ДСНС водій ремонт КМДА
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