Загорання маршрутки: транспортники запевняють, що автобус їхав без пасажирів на ремонт
Під час руху в автобуса заклинило та задимілося колесо
Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації дав пояснення щодо ситуації із загоранням на ходу маршрутки №194 на вул. Сім’ї Кульженків.
В Департаменті запевняють, що автобус на лінію не виходив і їхав на ремонт.
«Водій їхав на ремонт і під час руху в нього заклинило та задимілося колесо. Пасажирів у салоні не було. Тож ніхто не постраждав», - йдеться в повідомленні.
Раніше у соцмережі повідомили, що маршрутка із пасажирами почала палати прямо під час руху.
Водії, які проїздили повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу. Трохи згодом вже і рятувальники ДСНС під‘їхали.