Загорання маршрутки: транспортники запевняють, що автобус їхав без пасажирів на ремонт



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Загорання загасили водії своїми вогнегасниками Фото: скріншот відео

Під час руху в автобуса заклинило та задимілося колесо

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації дав пояснення щодо ситуації із загоранням на ходу маршрутки №194 на вул. Сім’ї Кульженків.

В Департаменті запевняють, що автобус на лінію не виходив і їхав на ремонт.

«Водій їхав на ремонт і під час руху в нього заклинило та задимілося колесо. Пасажирів у салоні не було. Тож ніхто не постраждав», - йдеться в повідомленні.

Раніше у соцмережі повідомили, що маршрутка із пасажирами почала палати прямо під час руху.

Водії, які проїздили повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу. Трохи згодом вже і рятувальники ДСНС під‘їхали.