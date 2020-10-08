Окупанти на Донбасі тричі обстріляли українських захисників



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Втрат та поранень унаслідок пострілів серед наших захисників немає

Вороги стріляли в районі населеного пункту Піски та Опитного

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 8 жовтня, тричі обстріляли українських захисників зі стрілецької зброї та протитанкового гранатомету. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що вороги стріляли в районі населеного пункту Піски, а поблизу Опитного – дистанційно мінували українські позиції, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2 та ту ж зброю, використовуючи традиційні боєприпаси.

«Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Втрат та поранень унаслідок пострілів серед наших захисників немає», – поінформували у штабі ООС.

У пресцентрі наголосили, що військовослужбовці Збройних сил України також спільно з рятувальниками ДСНС ліквідували пожежі поблизу Попасної та Катеринівки. Триває гасіння осередків загоряння у районі населених пунктів Болотене та Катеринівка.

Від Збройних Сил до гасіння пожеж залучено 115 осіб та 5 одиниць спецтехніки, від ДСНС – 40 осіб та 10 одиниць техніки.

Окрім того, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 11 гектарів території та передано на знищення 60 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, минулої доби, 7 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Нагадаємо, окупанти на Донбасі приведені у повну бойову готовність.