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    Окупанти на Донбасі тричі обстріляли українських захисників

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    Втрат та поранень унаслідок пострілів серед наших захисників немає - Окупанти на Донбасі тричі обстріляли українських захисників
    Втрат та поранень унаслідок пострілів серед наших захисників немає

    Вороги стріляли в районі населеного пункту Піски та Опитного

    Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 8 жовтня, тричі обстріляли українських захисників зі стрілецької зброї та протитанкового гранатомету. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Зазначається, що вороги стріляли в районі населеного пункту Піски, а поблизу Опитного – дистанційно мінували українські позиції, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2 та ту ж зброю, використовуючи традиційні боєприпаси.

    «Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Втрат та поранень унаслідок пострілів серед наших захисників немає», – поінформували у штабі ООС.

    У пресцентрі наголосили, що військовослужбовці Збройних сил України також спільно з рятувальниками ДСНС ліквідували пожежі поблизу Попасної та Катеринівки. Триває гасіння осередків загоряння у районі населених пунктів Болотене та Катеринівка.

    Від Збройних Сил до гасіння пожеж залучено 115 осіб та 5 одиниць спецтехніки, від ДСНС – 40 осіб та 10 одиниць техніки.

    Окрім того, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 11 гектарів території та передано на знищення 60 вибухонебезпечних предметів.

    Як повідомлялося, минулої доби, 7 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

    Нагадаємо, окупанти на Донбасі приведені у повну бойову готовність.

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