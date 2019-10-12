Доба на Донбасі: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції



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Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм

11 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

два рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

біля Славного та Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

біля Новолуганського – з мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

у районі Південного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

двічі біля Водяного – зі станкових протитанкових гранатометів та мінометів калібру 120 мм;

поблизу Пищевика – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Новогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає.