Доба на Донбасі минула без втрат, 17 обстрілів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм

8 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 10 обстрілів:

неподалік Пісків — з мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

поблизу Опитного — з мінометів калібру 82 мм;

двічі неподалік Новотроїцького — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі поблизу Водяного — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Новогригорівки — зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Пищевика та Павлополя — зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 7 обстрілів:

двічі поблизу Травневого — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

поблизу Новолуганського — з міномета калібру 82 мм, а також з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Луганського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Хутора Вільного — з міномета калібру 82 мм, ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Світлодарська — з гранатометів різних систем.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив обстріли:

неподалік Пісків — з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

поблизу Лебединського — зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Пищевика — з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Миколаївки та поблизу Новогнатівки — зі стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.