Окупанти на Донбасі гатять з гранатометів та мінометів. Один військовий загинув



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Внаслідок обстрілів один військовий отримав поранення

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із важкого озброєння. Про це повідомляє прес-служба операції Об’єднаних сил.

Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Золоте, Попасна, Новоолександрівка, Гнутове, Павлопіль, Лебединське та Широкине. Поряд із цим, в районі Авдіївки ворог обстріляв наших захисників із мінометів калібром 82 мм.

Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та один отримав поранення.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, минулої доби противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі один раз із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Внаслідок бойових дій двоє українських захисників отримали легкі поранення.