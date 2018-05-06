Доба на Донбасі: дев'ять ворожих обстрілів, одного бійця поранено

Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону, не дозволили окупантам інтенсивно застосовувати броньовану техніку

За минулу добу, 5 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил найбільш інтенсивно бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Водяне, Широкіне. Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру Об’єднаних сил. «На застосування противником противника мінометів, артилерії,



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Українські військові

Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону, не дозволили окупантам інтенсивно застосовувати броньовану техніку

За минулу добу, 5 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил найбільш інтенсивно бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Водяне, Широкіне.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру Об’єднаних сил.

«На застосування противником противника мінометів, артилерії, танків Об’єднані сили давали адекватну відповідь. Застосування російсько-окупаційними військами артилерії та мінометів, порівняно з попередніми днями, зменшилось. Противник дев’ять разів за добу застосовував заборонене озброєння», - додали у прес-центрі.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону, не дозволили окупантам інтенсивно застосовувати броньовану техніку.

Під час бойових дій минулої доби одного українського військового поранено. Поточної доби, станом на 7.00 ранку, ще один військовослужбовець отримав поранення.

За даними розвідки, шестеро окупантів загинуло, четверо - поранено.

Нагадаємо, українські військові вчора під час рейду затримали проросійського бойовика.