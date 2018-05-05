Українські військові під час рейду затримали проросійського бойовика
- Сьогодні, 13:25
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Фото: Операція об'єднаних сил
Українські військові затримали проросійського бойовика
Військових, які відзначилися, буде представлено до нагородження
Під час рейду 5 травня один з підрозділів 25 окремого мотопіхотного батальйону 54 окремої механізованої бригади (омбр) Об'єднаних сил взяв у полон бойовика «3-го батальону 7-ї мотострілецької бригади».
Затриманого передано співробітникам Служби безпеки України, йдеться у повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил.
«Військовослужбовців, які брали участь у рейді, командуванням Об'єднаних сил буде представлено до нагород», — зазначають у штабі.
Як повідомляв «Главком», 4 травня у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР». Суд у «справі Лусваргі» має відбутися 7-го травня.