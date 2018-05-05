Українські військові під час рейду затримали проросійського бойовика

Військових, які відзначилися, буде представлено до нагородження

Під час рейду 5 травня один з підрозділів 25 окремого мотопіхотного батальйону 54 окремої механізованої бригади (омбр) Об'єднаних сил взяв у полон бойовика «3-го батальону 7-ї мотострілецької бригади». Затриманого передано співробітникам Служби безпеки України, йдеться у повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних