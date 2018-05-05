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    Українські військові під час рейду затримали проросійського бойовика

    Військових, які відзначилися, буде представлено до нагородження
    Під час рейду 5 травня один з підрозділів 25 окремого мотопіхотного батальйону 54 окремої механізованої бригади (омбр) Об'єднаних сил взяв у полон бойовика «3-го батальону 7-ї мотострілецької бригади». Затриманого передано співробітникам Служби безпеки України, йдеться у повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних
    • Сьогодні, 13:25
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    Українські військові затримали проросійського бойовика
    Фото: Операція об'єднаних сил
    Українські військові затримали проросійського бойовика

    Військових, які відзначилися, буде представлено до нагородження

    Під час рейду 5 травня один з підрозділів 25 окремого мотопіхотного батальйону 54 окремої механізованої бригади (омбр) Об'єднаних сил взяв у полон бойовика «3-го батальону 7-ї мотострілецької бригади».

    Затриманого передано співробітникам Служби безпеки України, йдеться у повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил.



    «Військовослужбовців, які брали участь у рейді, командуванням Об'єднаних сил буде представлено до нагород», — зазначають у штабі.

    Як повідомляв «Главком», 4 травня у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР». Суд у «справі Лусваргі» має відбутися 7-го травня.

    суд ДНР військові
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