Доба на Донбасі: двоє військових отримали осколкові поранення



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Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було

Об’єднані сили надійно контролюють ситуацію в районі проведення операції, сумлінно виконуючи завдання за призначенням.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 23 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожі БПЛА типу «Квадрокоптер» і «Фантом-4» було подавлено.

Проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Попасної, здійснивши два постріли в бік наших позицій з автоматичного станкового гранатомета. Вогнева провокація противника не становила загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.

На жаль, неподалік населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доправлено до лікувального закладу, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

У районі населеного пункту Новозванівка військовослужбовцями Збройних Сил ліквідовано осередки загоряння сухої трави. Завдяки вмілим та своєчасним діям українських захисників поширення пожежі вдалося уникнути.

Від початку поточної доби, 24 вересня, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань РФ.