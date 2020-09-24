Зеленський назвав в ООН конкретні кроки для досягнення миру на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський назвав в ООН конкретні кроки для досягнення миру на Донбасі

Зеленський наголосив, що за останній рік Україна довела своє прагнення до миру

Україна за останній рік довела своє прагнення до встановлення миру на Донбасі і сподівається на подальшу єдність та підтримку міжнародної спільноти на шляху мирного врегулювання цього конфлікту.

Про це наголосив президент Володимир Зеленський, виступаючи на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Глава держави зауважив, що 27 липня на Донбасі розпочався режим всеосяжного припинення вогню, який, попри спроби зриву, дає надію на досягнення стабільної «тиші». А вона вкрай необхідна для продовження руху до миру.

«Наступними кроками на цьому шляху мають стати: виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій, повернення контролю над державним кордоном і, врешті-решт, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів», – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що за останній рік Україна довела своє прагнення до миру.

«Нам вдалося розблокувати діалог, ми відновили зустрічі лідерів країн Нормандського формату, досягли суттєвого прогресу у взаємному звільненні утримуваних осіб», – зауважив Глава держави.

Президент подякував міжнародним партнерам за допомогу та підтримку України на шляху мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Сподіваємося на подальшу єдність міжнародного співтовариства в цьому питанні. Впевнений, що у відновленні суверенітету та територіальної цілісності України, а з нею – й авторитету міжнародного права важливу роль має відігравати саме ООН», – зазначив Володимир Зеленський.