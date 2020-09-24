ОБСЄ зафіксувала понад 150 порушень на Донбасі за добу



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ОБСЄ зафіксувала понад 150 порушень на Донбасі за добу

Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 липня було зафіксовано 1 228 порушень режиму припинення вогню

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за добу зафіксувала 157 порушень в Донецькій області. Порушення зафіксовано 22 вересня.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

Спостерігачі ОБСЄ передбачають, що деякі порушення сталися імовірно в зв'язку проведенням навчань з бойовою стрільбою, включаючи 7 вибухів невизначеного походження. При цьому практично всі порушення сталися поблизу Петровського і Лебединського.

За добу 21 вересня в Донецькій області зафіксували одне порушення перемир'я.

У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню протягом поточного і попереднього звітних періодів (22 і 21 вересня, - ред.).

Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 липня було зафіксовано 1 228 порушень режиму припинення вогню. Серед них - 217 вибухів, 9 пролетіли невизначених боєприпасів і 13 освітлювальних ракет, а також 989 черг і пострілів.

Свободу пересування СММ як і раніше обмежували, зокрема на блокпостах збройних формувань в непідконтрольних уряду районах поблизу Новоазовська і Безіменного Донецької області.

Раніше штаб ООС повідомив про виявлення безпілотника ворога поблизу Водяного.