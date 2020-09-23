Два безпілотники ворога та підрив військових: на Донбасі сьогодні неспокійно



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Українські бійці знешкодили ворожі безпілотники Фото ілюстративне

Порушень режиму тиші не зафіксовано

Сьогодні, 23 вересня, від початку доби на Донбасі зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Так, у районі населеного пункту Водяне задокументовано прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів – типу «Квадрокоптер» і «Фантом-4», які перетнули лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотними ворога були подавлені, що унеможливило їх подальше застосування.

Порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування зафіксовано не було.

У районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Захисникам України надана домедична допомога, їх оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Також пресцентр штабу ООС повідомив, що в районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 8 будинків, на 7 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано понад 6 гектарів території в прифронтовому районі та передано на знищення 82 знайдених вибухонебезпечних предмети.

Раніше штаб ООС повідомив про виявлення безпілотника ворога поблизу Водяного.