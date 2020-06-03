Доба на Донбасі: один військовий поранений



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Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм

За минулу добу збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської й стрілецької зброї та застосував некеровані ракетні снаряди.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу Старогнатівки ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил, використовуючи артилерійські системи 152-го калібру та 82 мм міномети.

Неподалік Павлополя російські окупанти два рази порушили режим припинення вогню: зранку з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а з настанням темряви, окрім цього, ще застосував некеровані ракетні снаряди та стрілецьку зброю.

Біля Богданівки противник задіяв 82 мм міномети, а поруч з Мар’їнкою – снайперську зброю.

Українських захисників Водяного ворог обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» по оборонцях Майорська, Новозванівки та Хутора Вільного збройні формування РФ вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

«Злочинні дії російських окупантів без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність. За даними розвідки, 2 червня наші воїни знищили одного російського окупанта», - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.