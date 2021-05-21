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    Доба на Донбасі: окупанти 10 разів порушили режим тиші

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    На Донбасі бойовики 10 разів порушили &laquo;тишу&raquo;: стріляли з кулеметів і гранатометів - Доба на Донбасі: окупанти 10 разів порушили режим тиші
    На Донбасі бойовики 10 разів порушили «тишу»: стріляли з кулеметів і гранатометів
    Фото з відкритих джерел

    На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь

    Протягом минулої доби, 20 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

    Поблизу Павлополя ворог двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл із станкових протитанкових гранатометів у районі населених пунктів Авдіївка, Троїцьке та Мар’їнка, а біля Новоселівки – ще й з великокаліберних кулеметів.

    Неподалік селищ Шуми та Гнутове російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із автоматичних станкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

    Втрат серед наших захисників немає.

    На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

    Станом на 7 годину ранку, 21 травня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

    Поблизу Пісків противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.
    У передмісті населеного пункту Водяне окупанти застосували у бік позицій українських захисників ручні та станкові протитанкові гранатомети.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас обстріл СЦКК Авдіївка Операція Об’єднаних сил
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    Доба на Донбасі: окупанти 10 разів порушили режим тиші