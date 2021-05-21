Доба на Донбасі: окупанти 10 разів порушили режим тиші
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь
Протягом минулої доби, 20 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС.
Неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.
Поблизу Павлополя ворог двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл із станкових протитанкових гранатометів у районі населених пунктів Авдіївка, Троїцьке та Мар’їнка, а біля Новоселівки – ще й з великокаліберних кулеметів.
Неподалік селищ Шуми та Гнутове російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із автоматичних станкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.
Втрат серед наших захисників немає.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку, 21 травня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Пісків противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.
У передмісті населеного пункту Водяне окупанти застосували у бік позицій українських захисників ручні та станкові протитанкові гранатомети.