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    В Ізраїлі знову закрили аеропорт імені Бен-Гуріона

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    В Ізраїлі тимчасово закрили аеропорт імені Бен-Гуріона - В Ізраїлі знову закрили аеропорт імені Бен-Гуріона
    В Ізраїлі тимчасово закрили аеропорт імені Бен-Гуріона
    Фото з відкритих джерел

    Всі літаки, які прямували в аеропорт Бен-Гуріона, перенаправляють в аеропорт Рамон

    В Ізраїлі ввечері, 20 травня, вирішили тимчасово закрити міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона, що розташований поблизу Тель-Авіва. Відповідне рішення ухвалили Сили безпеки Ізраїлю. Про це повідомило ізраїльське агентство newsru.co.il.

    За рішення Сил безпеки, наразі в міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона не здійснюються зльоти та посадки літаків. Всі літаки, які прямували в аеропорт Бен-Гуріона, перенаправляють в аеропорт Рамон.

    Нагадаємо, минулого разу аеропорт Бен-Гуріона закривали, коли Тель-Авів потрапив під ракетний обстріл з Сектору Газа. Тоді рейси також перенаправляли в аеропорт Рамон.

    Додамо, через загострення конфлікту між Ізраїлем та Сектором Газа українська авіакомпанія МАУ перестала літати в Тель-Авів. Сьогодні МАУ анонсувала, що польоти в Ізраїль можуть відновитися з понеділка, 24 травня.

    Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

    Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

    У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

    Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.

    Тим часом у Києві поблизу посольства Російської Федерації відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю, учасники якого прийшли із гаслами «Росія = Хамас».

    Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над тим, щоб зупинити ескалацію воєнного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

    Теги: Росія Ізраїль обстріл МАУ аеропорт ХАМАС
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    В Ізраїлі знову закрили аеропорт імені Бен-Гуріона