На Донбасі російські окупанти обстріляли українських бійців із мінометів і кулеметів

Ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування

Від початку доби, 4 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, поблизу Водяного ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів.

У районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк та Новгородське був помічений проліт ворожого БПЛА типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно подавлений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 30 гектарів території та передали на знищення 11 вибухонебезпечних предметів.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – підкреслили у штабі ООС.

Як повідомлялося, за минулу добу, 3 травня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Додамо, що із семи КПВВ на Донбасі працює лише один. Йдеться про Станицю Луганську. Загалом, за тиждень через пункт пропуску на тимчасово окуповану територію перейшло 6 430 осіб, а на контрольовану територію – 5 503 осіб.