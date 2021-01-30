Доба на Донбасі: окупанти поранили двох українських військових

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

Протягом минулої доби, 29 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС,

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат типу «квадрокоптер» та скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил.

Внаслідок цього двоє українських воїнів отримали осколкові поранення. Військових оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надано належну медичну допомогу.

Поблизу Опитного збройні формування Російської Федерації здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а біля Авдіївки – з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 30 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 29 січня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 89 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4856 транспортних засобів та 4746 осіб. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялись дві особи.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 662 особи, на підконтрольну Україні територію прибуло 423 особи. Через КПВВ «Новотроїцьке» – 59 та 83 особи відповідно.