Окупанти на Донбасі поранили двох українських захисників біля Водяного

Безпілотник бойовиків скинув на позиції українських бійців постріл ВОГ-17

Окупанти на Донбасі сьогодні, 29 січня, поранили двох українських бійців біля Водяного за допомогою безпілотника. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зазначається, що опівдні, застосувавши безпілотний літальний апарат типу «квадрокоптер», противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї.

«Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисників задовільний», ‒ йдеться у повідомленні.

Наголошується, що такі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців ще раз підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись мирних домовленостей.

«Про дії окупантів повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», ‒інформують у пресцентрі.

Як повідомлялося, минулої доби бойовики здійснили три обстріли за добу.