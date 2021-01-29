Нікому не заборонено писати фантастичні романи: Кулеба прокоментував «доктрину» окупаційної влади ОРДЛО

Окупанти можуть приймати «все, що завгодно», але Україна розуміє всі ризики і готова до них, – міністр

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що так звана доктрину «Російський Донбас», яку прийняла окупаційна влада окремих районів Донецької та Луганської областей, нагадує фантастичний роман. Про це він сказав на брифінгу після засідання Люблінського трикутника.

«Нікому не заборонено писати фантастичні романи або документи, які нагадують твори фантастів», ‒ зазначив Кулеба.

Міністр також підкреслив, що загроза для України була створена в 2014 році після початку російської агресії і з появою її збройних сил в Криму та ОРДЛО.

«З тих пір стратегія України була чіткою, ми враховуємо всі ризики, всі можливі сценарії подій. Але стратегія базується на простому принципі – невідворотне повернення наших територій, виведення російських військ і відновлення суверенітету України в цих регіонах», ‒ сказав міністр.

Він додав, що окупанти можуть приймати «все, що завгодно», але Україна розуміє всі ризики і готова до них.

До слова, у Росії також відреагували на цю «доктрину» і заклики включити окупований Донбас до складу Росії, наголосивши, що у Кремлі виключають таку можливість.

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