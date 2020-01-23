Доба на Донбасі: шість ворожих обстрілів, один боєць Об'єднаних сил загинув
Найбільшу вогневу активність окупанти проявили неподалік Лебединського
У середу, 22 січня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність.
Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру операції Об'єднаних сил.
Чотири обстріли по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- поруч з Павлополем – з ручного протитанкового гранатомету;
- поблизу Талаківки – з великокаліберного кулемету, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки;
- неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив дві міни, станкового протитанкового гранатомету – чотири постріли, а також великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
- поруч з населеним пунктом Водяне – з 82-мм міномету – чотири міни та великокаліберного кулемету.
Два ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:
- поблизу Майорська – з великокаліберного кулемету;
- в районі населеного пункту Шуми – з автоматичного станкового гранатомету.
Вчора, 22 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.
З початком цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь по захисниках Опитного: один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
Нагадаємо, вчора на Донбасі снайпер бойовиків застрелив 22-річного військового Миколу Сорочука.