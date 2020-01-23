Доба на Донбасі: шість ворожих обстрілів, один боєць Об'єднаних сил загинув



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Противник стріляв із заборонених мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів. Також була присутня снайперська активність

Найбільшу вогневу активність окупанти проявили неподалік Лебединського

У середу, 22 січня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність.

Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру операції Об'єднаних сил.

Чотири обстріли по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

поруч з Павлополем – з ручного протитанкового гранатомету;

поблизу Талаківки – з великокаліберного кулемету, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки;

неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив дві міни, станкового протитанкового гранатомету – чотири постріли, а також великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

поруч з населеним пунктом Водяне – з 82-мм міномету – чотири міни та великокаліберного кулемету.

Два ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

поблизу Майорська – з великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту Шуми – з автоматичного станкового гранатомету.

Вчора, 22 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

З початком цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь по захисниках Опитного: один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, вчора на Донбасі снайпер бойовиків застрелив 22-річного військового Миколу Сорочука.