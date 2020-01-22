  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донбасі снайпер бойовиків застрелив 22-річного військового

    • Розсилка
    <p>22-річний волинянин Микола Сорочук загинув сьогодні від кулі снайпера</p> - На Донбасі снайпер бойовиків застрелив 22-річного військового

    22-річний волинянин Микола Сорочук загинув сьогодні від кулі снайпера

    Загиблий Микола Сорочук був родом з Волині

    На Донбасі в середу, 22 січня, снайпер застрелив 22-річного українського військовослужбовця Миколу Сорочука.

    Про це повідомила відома українська волонтерка, медик Ярина Чорногуз на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні пішов із життя хлопець, якого я любила. Люблю. Сьогодні вночі він написав мені, що шкодує, що не зміг вчора мене побачити і почути. А сьогодні вранці його вже немає. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую цей голос більше. Нехай слово «мир» застрягне вам у горлі і «вжене та війна» так само. Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає», - написала вона.

    Інформацію про загибель волинянина в коментарі інформаційному агентству «Волинські новини» підтвердив голова Луцької РДА Тарас Яковлєв.

    Нагадаємо, сьогодні біля Павлополя окупанти з гранатометів обстріляли українських військових.

    Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у Давосі заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

    Президент вважає, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони. 

    бойовики на Донбасі Донбас війна військові Волинська область снайпер Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ