На Донбасі снайпер бойовиків застрелив 22-річного військового
22-річний волинянин Микола Сорочук загинув сьогодні від кулі снайпера
Загиблий Микола Сорочук був родом з Волині
На Донбасі в середу, 22 січня, снайпер застрелив 22-річного українського військовослужбовця Миколу Сорочука.
Про це повідомила відома українська волонтерка, медик Ярина Чорногуз на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні пішов із життя хлопець, якого я любила. Люблю. Сьогодні вночі він написав мені, що шкодує, що не зміг вчора мене побачити і почути. А сьогодні вранці його вже немає. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую цей голос більше. Нехай слово «мир» застрягне вам у горлі і «вжене та війна» так само. Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає», - написала вона.
Інформацію про загибель волинянина в коментарі інформаційному агентству «Волинські новини» підтвердив голова Луцької РДА Тарас Яковлєв.
Нагадаємо, сьогодні біля Павлополя окупанти з гранатометів обстріляли українських військових.
Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у Давосі заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.
Президент вважає, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони.