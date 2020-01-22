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    Зеленський про війну на Донбасіі: якщо всі сторони захочуть, вона припиниться завтра

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    Зеленський про війну на Донбасіі: якщо всі сторони захочуть, вона припиниться завтра

    За словами президента, він бачить світло в кінці тунелю, але поки ще не вдалося припинити вогонь

    Війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі під час свого виступу.

    Зеленський наголосив, що ніколи не пішов би в президенти, «якби не мав головного питання встановлення миру, припинення війни».

    «Ми не змогли поки ще повністю припинити вогонь... Щодня, втрачаючи людей, ми втрачаємо золотий запас... Я бачу світло в кінці тунелю, і якщо всі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться завтра. Україна захищає свою землю, але ми всі розуміємо, що готові припинити її (війну, - «Главком») сьогодні», - сказав президент.

    Глава держави також заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

    Також на форумі в Давосі Зеленський заявив, що головна задача України полягає в тому, щоб стати лідером Східної та Центральної Європи.

    Крім того, президент запропонував ЄС прийняти Україну замість Британії.

    Нагадаємо, форум у Давосі стартував 21 січня і триватиме до п'ятниці, 24 січня. Тема зустрічі в цьому році: «Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий світ». Обговорення сесії торкнуться таких ключових тем, як «збереження планети», «суспільство і майбутнє праці», «технології на благо», «справедливі економіки», «здорове майбутнє».

    ЄС Росія бойовики на Донбасі Донбас Швейцарія війна технології Володимир Зеленський Україна президент Операція Об’єднаних сил
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