  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Доба на Донбасі: сім ворожих обстрілів, Об'єднані сили зазнали втрат

    • Розсилка
    <p>1 грудня під час виконання бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовця</p> - Доба на Донбасі: сім ворожих обстрілів, Об'єднані сили зазнали втрат

    1 грудня під час виконання бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовця

    Противник обстрілював українські позиції з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

    У неділю, 1 грудня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили два обстріли:

    • поблизу Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • біля Зайцевого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    П’ять ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • неподалік Лебединського – з РПГ та великокаліберних кулеметів;
    • у районі Новогригорівки – з мінометів калібру 82 мм;
    • поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;
    • біля Павлополя – з СПГ та стрілецької зброї;
    • неподалік Широкиного – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    Вчора, 1 грудня, під час виконання бойового завдання, на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовця. Внаслідок вибухів воїни отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ