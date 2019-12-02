Доба на Донбасі: сім ворожих обстрілів, Об'єднані сили зазнали втрат



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1 грудня під час виконання бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовця

Противник обстрілював українські позиції з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

У неділю, 1 грудня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили два обстріли:

поблизу Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Зайцевого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

П’ять ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

неподалік Лебединського – з РПГ та великокаліберних кулеметів;

у районі Новогригорівки – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;

біля Павлополя – з СПГ та стрілецької зброї;

неподалік Широкиного – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 1 грудня, під час виконання бойового завдання, на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовця. Внаслідок вибухів воїни отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.