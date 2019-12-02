Доба на Донбасі: сім ворожих обстрілів, Об'єднані сили зазнали втрат
1 грудня під час виконання бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовця
Противник обстрілював українські позиції з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї
У неділю, 1 грудня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили два обстріли:
- поблизу Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- біля Зайцевого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
П’ять ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- неподалік Лебединського – з РПГ та великокаліберних кулеметів;
- у районі Новогригорівки – з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;
- біля Павлополя – з СПГ та стрілецької зброї;
- неподалік Широкиного – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Вчора, 1 грудня, під час виконання бойового завдання, на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовця. Внаслідок вибухів воїни отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.