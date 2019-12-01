На Донбасі через атаку диверсантів загинули двоє українських бійців



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Диверсійно-розвідувальна група бойовиків здійснила спробу проникнення у тил позицій Об'єднаних сил

Під час наступу бойовиків на невідомих вибухових пристроях підірвалися двоє українських військовослужбовців

У неділю, 1 грудня, на передовій на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців.

Про це сьогодні ввечері повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

«Диверсійно-розвідувальна група збройних формувань Російської Федерації здійснила спробу проникнення у тил позицій Об'єднаних сил. З метою перекриття шляхів висування та можливого відходу ворожих диверсантів командиром підрозділу, що виконує завдання на Донеччині, було застосовано черговий резерв. Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися двоє українських військовослужбовців», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибухів українські воїни померли на місці підриву.

Нагадаємо, станом на 18:00 неділі впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.