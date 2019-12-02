«Ходив та молився у лісі»: на Київщині знайшли зниклого військового капелана



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Військового капелана Сергія Струка знайшли у Бородянському районі Київської області

Для розшуку священника підняли по тривозі особовий склад поліції Київщини

У Бородянському районі Київської області знайшли військового капелана Сергія Струка, який зник безвісти в ніч на 30 листопада. Виявилося, що він «ходив та молився у лісі».

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбітов.

«Як пояснив поліцейським: «ходив та молився у лісі».... Дякую усім поліцейським та громаді за допомогу у пошуках», — написав він у Facebook.

Зазначимо, що для розшуку зниклого священника підняли по тривозі особовий склад поліції Київщини.

Чоловік зник у селищі міського типу Клавдієво Бородянського району.