«Ходив та молився у лісі»: на Київщині знайшли зниклого військового капелана
Військового капелана Сергія Струка знайшли у Бородянському районі Київської області
Для розшуку священника підняли по тривозі особовий склад поліції Київщини
У Бородянському районі Київської області знайшли військового капелана Сергія Струка, який зник безвісти в ніч на 30 листопада. Виявилося, що він «ходив та молився у лісі».
Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбітов.
«Як пояснив поліцейським: «ходив та молився у лісі».... Дякую усім поліцейським та громаді за допомогу у пошуках», — написав він у Facebook.
Зазначимо, що для розшуку зниклого священника підняли по тривозі особовий склад поліції Київщини.
Чоловік зник у селищі міського типу Клавдієво Бородянського району.