Доба на Донбасі: сім ворожих обстрілів, одного військового поранено
Противник обстріляв українські позиції із мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
У понеділок, 16 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано п’ять обстрілів:
- двічі неподалік населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм – п’ять мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч з Лебединським – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Славне – зі стрілецької зброї.
Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:
- поруч Новотошківського – з протитанкового ракетного комплексу;
- неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів – три міни.
Вчора, 16 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції поблизу населеного пункту Березове зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За поточну добу втрат немає.