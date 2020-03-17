Доба на Донбасі: сім ворожих обстрілів, одного військового поранено



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16 березня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення

Противник обстріляв українські позиції із мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

У понеділок, 16 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано п’ять обстрілів:

двічі неподалік населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм – п’ять мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Лебединським – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;

неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Славне – зі стрілецької зброї.

Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

поруч Новотошківського – з протитанкового ракетного комплексу;

неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів – три міни.

Вчора, 16 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції поблизу населеного пункту Березове зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу втрат немає.